Стало известно, когда Бронни Джеймс может сыграть за университетскую команду

Защитник команды Университета Южной Калифорнии (USC) Бронни Джеймс, старший сын лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, пройдёт обследование в конце месяца. Если всё будет в порядке, он начнёт тренироваться, намереваясь вернуться к матчам в составе USC в этом сезоне. Об этом сообщил инсайдер ESPN Дэйв Макменамин.

Напомним, в конце июля Бронни пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

Позднее Леброн отметил, что дела у сына, перенёсшего в конце июля остановку сердца во время одной из тренировок университета Южной Калифорнии, сейчас идут очень хорошо. Впоследствии стало известно, что он полностью поправился и приступил к тренировкам.