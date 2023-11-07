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Нравится ли вам дизайн паркетов НБА на внутрисезонном турнире?

Нравится ли вам дизайн паркетов НБА на внутрисезонном турнире?
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В нынешнем регулярном сезоне НБА стартовал внутрисезонный турнир. Все команды распределены по группам, из которых потом сформируется сетка плей-офф с играми на выбывание. Для того чтобы на трансляции зритель мог понять, что идущая по экрану игра не просто является матчем регулярного сезона, но и входит в зачёт Кубка НБА, лига ввела новые дизайны паркетов специально для подобных матчей.

Яркий дизайн и непривычные цвета вызвали недовольство у многих болельщиков. Сегодня мы спросим — нравится ли вам такая идея дизайна паркетов НБА? Хотим знать ваше мнение.

Фотографии паркетов различных команд, а также рассуждения о том, для чего лига приняла такое решение, можно найти в материале ниже.

Ситуация с площадками НБА:
Что наделала лига? Фанаты в ярости от дизайна паркетов Кубка НБА
Что наделала лига? Фанаты в ярости от дизайна паркетов Кубка НБА
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