Что наделала лига? Фанаты в ярости от дизайна паркетов Кубка НБА

Нынешний сезон НБА уже вовсю идёт, и уже успели уже пройти первые матчи внутрисезонного турнира. Не только болельщики, но и сами игроки до сих пор не до конца понимают формат турнира, но оценить его целиком можно будет уже после его окончания. Но о чём уже можно поговорить — так это о том, какие паркеты использовались в данных матчах.

О чём речь. Эксклюзивно для матчей внутрисезонного турнира команды будут играть на специальных паркетах, у каждой команды свой уникальный дизайн. Стратегия схожа с баскетбольными формами City Edition, которые имеют более смелый и творческий дизайн, чем классические. Многие фанаты, особенно молодые, любят обсуждать эти формы, давать им оценки, сравнивать и делиться своим мнением. Это всё часть культуры, популяризации спорта.

Но то, что касается паркетов, вызвало бурную негативную реакцию у самых разных болельщиков. Что же пошло не так, для чего вообще лига пошла на этот шаг и какие аргументы приводят фанаты, обсуждая цветастые площадки?

Паркет домашней арены «Чикаго Буллз» Фото: Michael Reaves/Getty Images

Практика с подобными паркетами будет продолжаться на протяжении всего турнира, даже на играх в Лас-Вегасе, где пройдут полуфинал и финал. Каковы причины вообще введения Кубка НБА? Одной из главных целей было то, чтобы удержать внимание зрителя на протяжении всего регулярного сезона, который из-за своей длины и огромного количества матчей безальтернативно теряет часть зрителей в тот или иной отрезок. Кто-то склонен к тому, чтобы пропустить первую половину сезона, поскольку в это время проходят матчи НФЛ, куда намного более популярного вида спорта, а кто-то, наоборот, теряет интерес именно во второй половине регулярки, во многом от усталости и однообразия.

Современные веяния с постоянными пропусками матчей звёздами приводят нас к тому, что уже не так-то просто натолкнуться на матч регулярки, в котором примут участие все лучшие спортсмены, чтобы посмотреть на столкновение максимальных потенциалов команд, чтобы увидеть отличных игроков. Этому способствуют и травмы, которые будто начинают происходить всё чаще, что довольно странно, учитывая развитие медицины.

Возможно, в этом виноват быстрый темп нынешнего баскетбола, а возможно, как раз и то, что в лигу пришла традиция на регулярной основе предоставлять отдых баскетболистам. Небезызвестный Джей Джей Редик на собственном подкасте рассуждал об этом, говоря, что постоянные паузы в играх и тренировках сбивают игроков с ритма, снижают их выносливость и концентрацию. Когда раньше все играли 82 матча, не задумываясь, ежедневно находясь в работе, это закаляло игроков.

Прав ли Редик или нет, это вопрос на совершенно другую тематику, факт состоит в том, что НБА хочет повысить интерес к регулярному сезону среди широкой, но не самой погружённой аудитории.

Домашний паркет «Милуоки Бакс» Фото: Patrick McDermott/Getty Images

Ради этой цели лига ввела ограничения на возможности организаций позволять своим игрокам пропускать матчи, а также ввела Кубок НБА, результаты игр которого идут в зачёт и в регулярный сезон тоже. Сам комиссионер лиги Адам Сильвер заявил, что эта идея вдохновлена европейскими футбольными лигами, где, помимо национального чемпионата, разыгрывается и кубковый турнир.

Введение подобных паркетов тоже было нацелено на то, чтобы приукрасить впечатления болельщиков. Разность и постоянные изменения помогают человеку не терять концентрацию. Но ничего, кроме критики и недовольства от аудитории, пока не слышно. Что же люди пишут?

«Эти паркеты абсолютно отвратительны, Адам Сильвер сошёл с ума», «Эта идея, возможно, худшее, что происходило с баскетболом за всю историю», «Давид Стерн сейчас переворачивается в гробу, весь концепт этого недотурнира ужасен», — пишут болельщики в социальных сетях.

Домашний паркет «Майами Хит» Фото: Megan Briggs/Getty Images

Какая основная причина недовольства? Очень сложно видеть мяч. Сочетание оранжевого мяча с цветом классического паркета кажутся настолько нерушимым союзом, что альтернативная картина вызывает большой дискомфорт для восприятия. Также многие фанаты заметили, что дизайны зачастую слишком похожи с теми самыми формами City Edition.

И если яркую творческую открытость допустимо использовать для «одеяний» баскетболистов, то заниматься подобным для паркетов, которые занимают бóльшую часть картинки на экране – это слишком большой перебор. Откуда эта схожесть в концептах? А в том, что и паркеты, и формы старались отобразить символы города/штата команды, это может быть и определённая цветовая гамма, это какие-то изображения, предметы, узоры. И новые площадки предложили мало нового и оригинального, чего не было уже на формах игроков.

Адам Сильвер Фото: Aaron Ontiveroz/Getty Images

НБА позиционирует себя как образец прогрессивности. Тогда как НХЛ, НФЛ и МЛБ во многих аспектах ещё стараются сохранять некоторую степень своего традиционализма с целью не разочаровать свою консервативную обширную аудиторию, баскетбольная же лига старается вторить самым новым веяниям прогресса. Все те мероприятия, которые происходили с чествованием Black Lives Matter во время «пузыря» в Диснейленде, неприкрыто нам заявили о том, как пытается себя подать лига общественности.

Почему же такую стратегию преследует Сильвер? Аудитория НБА — это люди из больших городов, где совсем и не пахнет классическими семейными ценностями. НБА — это про образ жизни «побережной» Америки, а не внутренней. Голливуд, глянец, суперзвёзды, романы с семейством Кардашьян/Дженнер. Этот флёр неизбежно преследовал и будет преследовать лигу. А такая общественность намного больше склонна поддерживать что-то «прогрессивное».

У НБА также сравнительно молодая аудитория. И именно поэтому НБА намного более флюидна и открыта к самого разного рода экспериментам. В том числе и к подобным.

Чтобы на трансляции было видно, что идёт игра внутрисезонного турнира, а не просто очередная встреча регулярного сезона, хорошей идеей является то, чтобы отобразить это различие прямо на площадке. Но это, пожалуй, совершенно необязательно было делать настолько вычурно. Увидим ли мы в следующем Кубке НБА подобную практику? Если же да, то изменят ли подходы дизайнеры? Или отныне нам нужно будет свыкнуться с тем, что некоторые матчи регулярки придётся смотреть, щурясь? Мы привыкнем в любом случае. Но зачем так надо было делать изначально?