Дончич прокомментировал победу в матче с «Орландо»

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич дал комментарий по поводу гостевой победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги с «Орландо Мэджик» (117:102).

«Это отличная и в то же время очень тяжёлая победа для нас. Нам нужно продолжать бороться, продолжать играть в обороне, и это приведёт к большим успехам», — сказал Дончич после матча.

Словенский разыгрывающий стал самым результативным игроком встречи, записав в свой актив 29 очков, три подбора и шесть передач.

После семи игр «Даллас» занимает вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе семь побед при одном поражении. Следующую встречу команда проведёт на домашнем паркете с «Торонто Рэпторс». Матч состоится 9 ноября в 4:30 мск.