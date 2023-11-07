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Эмбиид установил рекорд «Филадельфии» по количеству набранных очков в одной четверти

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид установил новый рекорд команды по количеству набранных очков в одной четверти. В матче с «Вашингтон Уизардс» Эмбиид набрал 29 очков, реализовав 10 из 10 бросков в третьей двенадцатиминутке.

Сама встреча завершилась со счётом 146:128 в пользу команды из Филадельфии.

Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид. На его счету 48 очков, 11 подборов и шесть результативных передач. Также дабл-даблом отметился разыгрывающий Тайриз Макси, набравший 22 очка и сделавший 11 передач.

В составе «Вашингтона» стоит отметить форварда Кайла Кузму, закончившего матч с 28 очками, шестью подборами и четырьмя передачами. Новоиспечённый защитник команды Джордан Пул отметился 23 очками и шестью передачами.