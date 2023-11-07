Карри: верю в то, что Уайзмен сможет стать лучше

Лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри высказался по поводу бывшего товарища по команде Джеймса Уайзмена, который был обменян в «Детройт Пистонс» перед дедлайном.

«Я не разговаривал с ним, поэтому не знаю, что у него на уме. Он отличный парень и был отличным товарищем по команде, когда был с нами. Я знаю, что он не играет много, но перед ним стоит задача понять, как он может продолжать становиться лучше и как заставить команду доверять себе. Зная его, я очень верю в то, что он справится с этой задачей. Его история всё ещё развивается, никто не ставит на этом точку. Он молодой парень, очень талантливый и много работает. Я уверен, что он сможет это сделать, вопрос только в том, когда», — приводит слова Карри Fadeaway World.