Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Минск — Уралмаш. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джимми Батлер рассказал, за что уважает Леброна Джеймса

Джимми Батлер рассказал, за что уважает Леброна Джеймса
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:107) высказался о форварде команды соперников Леброне Джеймсе.

«Я очень уважаю Леброна, возможно, величайшего игрока всех времён. Мне очень нравится играть против него все эти годы, независимо от того, в какой форме он находится. Это всегда было настоящей битвой. Все говорили, что он всегда брал надо мной верх, когда это было нужно.

Я думаю, что это привилегия – играть против него. Соперничать с ним и многому учиться одновременно», — сказал Батлер на пресс-конференции после матча.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс. На его счету 30 очков и четыре подбора. Джимми Батлер набрал 28 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.

Материалы по теме
Гомельский — о Матче звёзд НБА: сборная мира, вполне возможно, победит сборную США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android