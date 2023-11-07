Джимми Батлер рассказал, за что уважает Леброна Джеймса

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер после победы в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Лос-Анджелес Лейкерс» (108:107) высказался о форварде команды соперников Леброне Джеймсе.

«Я очень уважаю Леброна, возможно, величайшего игрока всех времён. Мне очень нравится играть против него все эти годы, независимо от того, в какой форме он находится. Это всегда было настоящей битвой. Все говорили, что он всегда брал надо мной верх, когда это было нужно.

Я думаю, что это привилегия – играть против него. Соперничать с ним и многому учиться одновременно», — сказал Батлер на пресс-конференции после матча.

Самым результативным игроком матча стал Леброн Джеймс. На его счету 30 очков и четыре подбора. Джимми Батлер набрал 28 очков, сделал четыре подбора и шесть передач.