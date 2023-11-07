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Дрэймонд Грин: Стефен Карри — величайший разыгрывающий в истории

Дрэймонд Грин: Стефен Карри — величайший разыгрывающий в истории
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин назвал своего партнёра по команде Стефена Карри величайшим разыгрывающим в истории баскетбола.

«Я играю с одним из лучших разыгрывающих в истории Стефеном Карри? С одним из? Нет. С величайшим разыгрывающим в истории, я думаю, так будет правильно», – сказал Грин на пресс-конференции.

В своём последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Голден Стэйт» переиграл «Детрой Пистонс» со счётом 120:109.

Стефен Карри стал самым результативным игроком встречи, набрав 34 очка. Также на его счету два подбора и четыре результативных передачи. Дрэймонд Грин отметился в матче шестью очками, девятью подборами и восемью результативными передачами.

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