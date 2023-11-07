Руди Гобер — о критике стоимости его обмена: не я принимал это решение

Французский центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер заявил, что подвергся критике со стороны болельщиков, которые считают его зарплату и торговую стоимость завышенной.

«С точки зрения болельщиков они рассматривают обмен как обмен игрока и его ценности, хотя на самом деле здесь гораздо больше факторов – зарплата, оставшийся срок контракта, множество других факторов, возраст и многие другие факторы, которые вступают в игру.

Было забавно, когда год спустя я получил сообщения от людей, злившихся на меня. Они говорили, что это моя вина, хотя не я принимал это решение. Видя, сколько «Юта» получила за меня, это было заслуженно, это показывает, что я делал всё правильно, думаю, я оказывал хорошее влияние на площадке», — рассказал Гобер в интервью инсайдеру The Athletic Шэмсу Чарании.