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«Лейкерс» обратился в офис лиги НБА с жалобой на судейство в матче с «Майами Хит»

«Лейкерс» обратился в офис лиги НБА с жалобой на судейство в матче с «Майами Хит»
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Вчера, 7 ноября, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Майами Хит» со счётом 107:108 в матче регулярного чемпионата НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

После игры «Лейкерс» обратился в офис лиги НБА с жалобой на судейство, сообщает ESPN.

По информации источника, после поражения от «Майами Хит» (107:108), команда седьмого ноября обратилась в НБА по поводу нескольких пропущенных фолов. Основное недовольство судейством встречи выражал форвард Леброн Джеймс.

После того как НБА заявили, что в заключительные две минуты встречи с «Майами» пропущенных фолов не было, 38-летний баскетболист ответил, что за оставшееся время игры происходят вещи, которые «оказывают серьезное влияние на результат».

В нынешнем сезоне Леброн в среднем набирает 25,3 очка, совершает 8,4 подбора и 5,9 результативных передач.

«Лейкерс» проиграли две игры подряд и занимает девятое место в Западной конференции, набрав 10 очков в 7 матчах.

НБА - регулярный чемпионат
07 ноября 2023, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
108 : 107
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Батлер - 28, Адебайо - 22, Хироу - 22, Робинсон - 12, Жакез-мл. - 9, Лоури - 5, Хайсмит - 5, Ричардсон - 3, Брайант - 2, Смит, Робинсон, Лав
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 30, Ривз - 23, Расселл - 13, Вуд - 12, Дэвис - 9, Принс - 9, Реддиш - 7, Кристи - 4, Худ-Скифино, Каслтон, Фадж, Льюис
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