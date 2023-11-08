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«Лейкерс» обратился в офис лиги НБА с жалобой на судейство в матче с «Майами Хит»

Вчера, 7 ноября, «Лос-Анджелес Лейкерс» проиграли «Майами Хит» со счётом 107:108 в матче регулярного чемпионата НБА.

После игры «Лейкерс» обратился в офис лиги НБА с жалобой на судейство, сообщает ESPN.

По информации источника, после поражения от «Майами Хит» (107:108), команда седьмого ноября обратилась в НБА по поводу нескольких пропущенных фолов. Основное недовольство судейством встречи выражал форвард Леброн Джеймс.

После того как НБА заявили, что в заключительные две минуты встречи с «Майами» пропущенных фолов не было, 38-летний баскетболист ответил, что за оставшееся время игры происходят вещи, которые «оказывают серьезное влияние на результат».

В нынешнем сезоне Леброн в среднем набирает 25,3 очка, совершает 8,4 подбора и 5,9 результативных передач.

«Лейкерс» проиграли две игры подряд и занимает девятое место в Западной конференции, набрав 10 очков в 7 матчах.