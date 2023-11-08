Показатель Леброна против Брукса в регулярках — 9-2. Джеймс набирает в среднем 25,2 очка

Завтра, 9 ноября, пройдёт очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» примет «Лос-Анджелес Лейкерс».

Примечательно, что состоится очередное противостояние лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса. Второй известен колкими высказываниями в адрес 38-летнего баскетболиста.

Отметим, что за карьеру Леброн девять раз одерживал победу в матчах с командами, за которые выступал Брукс. При этом на счету Джеймса всего два поражения. Ветеран в таких играх набирает в среднем 25,2 очка, делает 8,4 подбора и восемь передач.

Если учитывать матчи плей-офф НБА, то складывается следующая картина: 13 побед и четыре поражения в пользу форварда лос-анджелесского коллектива; 24,1 очка, 9,4 подбора и семь результативных передач.