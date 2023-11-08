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Показатель Леброна против Брукса в регулярках — 9-2. Джеймс набирает в среднем 25,2 очка

Показатель Леброна против Брукса в регулярках — 9-2. Джеймс набирает в среднем 25,2 очка
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Завтра, 9 ноября, пройдёт очередной матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» примет «Лос-Анджелес Лейкерс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что состоится очередное противостояние лёгкого форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса и лёгкого форварда «Хьюстон Рокетс» Диллона Брукса. Второй известен колкими высказываниями в адрес 38-летнего баскетболиста.

Отметим, что за карьеру Леброн девять раз одерживал победу в матчах с командами, за которые выступал Брукс. При этом на счету Джеймса всего два поражения. Ветеран в таких играх набирает в среднем 25,2 очка, делает 8,4 подбора и восемь передач.

Если учитывать матчи плей-офф НБА, то складывается следующая картина: 13 побед и четыре поражения в пользу форварда лос-анджелесского коллектива; 24,1 очка, 9,4 подбора и семь результативных передач.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
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П2
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