Легенда «Лейкерс»: Вембаньяма — тот, кого я не смог бы опекать

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер высказался по поводу новоиспечённого центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

«Он был бы игроком, которого я не мог бы опекать. У этого молодого игрока есть бросок в прыжке. Кто сможет встать против него и заблокировать его бросок? Никто», — сказал Купер в эфире передачи Legends Lounge.

Как ранее отметил портал StatMuse, Виктор Вембаньяма стал первым новичком клуба после Тима Данкана (сезон-1997/1998), которому удалось набрать за встречу как минимум 20 очков и оформить пять блок-шотов. Это произошло в матче с «Торонто Рэпторс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 116:123 ОТ.

Виктор Вембаньяма в образе Слендермена: