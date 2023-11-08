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Владимир Гомельский назвал условие, при котором «Клипперс» может побороться за чемпионство

Владимир Гомельский назвал условие, при котором «Клипперс» может побороться за чемпионство
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался по поводу шансов «Лос-Анджелес Клипперс» побороться за победу в чемпионате в этом сезоне.

«Пятёрка «Клипперс» очень хороша, но и очень травмоопасна. Вот уже несколько сезонов «Клипперс» для успеха не хватает именно здоровья своих лидеров. Для этой команды очень важно наличие и боеспособность как минимум трёх игроков из стартовой пятёрки», — написал Гомельский на своём сайте.

31 октября «Филадельфия Сиксерс» согласовала сделку с «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге «Филадельфия» получит форвардов Маркуса Морриса, Николя Батюма, Роберта Ковингтона и Кея Джея Мартина. А в «Клипперс» перешли Джеймс Харден, Пи Джей Такер и Филип Петрушев.

Появление Джеймса Хардена в раздевалке «Клипперс»:

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