«Невероятный молодой человек». Том Брэди поделился фотографиями с Виктором Вембаньямой

Семикратный победитель Супербоула НФЛ Том Брэди опубликовал на своей странице в социальной сети несколько фотографий с центровым «Сан-Антонио Спёрс» Виктором Вембаньямой, выбранным под первым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации.

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

Фото: Из личного архива

«Рад познакомиться с тобой, Виктор. Невероятный молодой человек. Обычно я бы тут пошутил о том, как я думаю, что могу набить десять из десяти против тебя, но давайте будем реалистами… ты бы отправил меня с моим прыжком играть на любительском уровне.

Джулиан Эдельман, вот как ты себя чувствовал все эти годы?» — написал Брэди под фотографиями.

В своём последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» крупно уступил «Индиане Пэйсерс» (111:152). 19-летний Вембаньяма отметился во встрече дабл-даблом из 13 очков и 10 подборов.

В следующем матче «Сан-Антонио» на выезде сыграет с «Нью-Йорк Никс».