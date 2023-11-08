Джо Смит объяснил, почему женился на актрисе кино для взрослых Кише Чавис

Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1995 года Джо Смит рассказал, почему решил жениться на Кише Чавис, несмотря на то что она бывшая актриса кино для взрослых.

«Я такой человек, что, когда я нахожу кого-то, мне нужно понять, что я могу действительно доверять, если я почувствую, что у меня есть связь с этим человеком, я чувствую, что могу поделиться разными вещами, я чувствую, почему бы не перейти на следующий уровень.

И это был разговор, который мы вели в течение многих лет. Это не было похоже на то, что произошло просто так, прямо в одночасье. Это был разговор, который мы вели в течение многих лет», — рассказал Смит в подкасте Vlad TV.

Ранее Джо Смит неожиданно выяснил, что у его жены Киши есть аккаунт в приложении OnlyFans.