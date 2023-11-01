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Первый номер драфта-1995 Джо Смит обнаружил, что у его жены есть аккаунт в Onlyfans

Первый номер драфта-1995 Джо Смит обнаружил, что у его жены есть аккаунт в Onlyfans
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Первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1995 года Джо Смит неожиданно выяснил, что у его жены Кишы есть аккаунт в приложении Onlyfans, где люди выставляют собственные интимные видеозаписи и фотографии за деньги подписчиков.

Экс-игрок НБА узнал, что у его жены есть аккаунт в Onlyfans:

Жена Смита решила запечатлеть реакцию мужа на неожиданную новость. Из представленного материала слышно, как Кира пытается оправдать собственное решение.

«У нас не было выбора, нам нужно зарабатывать деньги, у нас есть проблемы.

Моё тело, мой выбор.

Ну и что, что я тебе не сказала? Теперь ты знаешь, что ты мне скажешь? Ты знал, на ком женишься», — заявляла мужу Киша.

Смит выразил негодование от поступка жены.

«Как ты могла не сообщить мне об этом? Ну и что, что у нас проблемы, не решать же их подобным способом. Ты выставляешь своё тело напоказ, даже не обсудив это со мной», — отвечал жене Джо.

Киша — бывшая актриса взрослого кино.

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