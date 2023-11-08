ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Самару»

Сегодня, 8 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и «Самара». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 94:76.

Игроки московской команды выиграли все четыре отрезка матча и добились закономерной победы.

В составе победителей выделился американский разыгрывающий Каспер Уэйр, на счету которого 29 очков, три подбора и шесть результативных передач.

Для армейцев эта победа стала девятой подряд на старте нового сезона Единой лиги ВТБ, «Самара» одержала четыре победы и потерпела пять поражений.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС, обыгравший в финале «Локомотив-Кубань».