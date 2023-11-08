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ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Самару»

ЦСКА одержал девятую победу подряд в Единой лиге ВТБ, обыграв «Самару»
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Сегодня, 8 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались московский ЦСКА и «Самара». Игра проходила на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой ЦСКА со счётом 94:76.

Игроки московской команды выиграли все четыре отрезка матча и добились закономерной победы.

В составе победителей выделился американский разыгрывающий Каспер Уэйр, на счету которого 29 очков, три подбора и шесть результативных передач.

Для армейцев эта победа стала девятой подряд на старте нового сезона Единой лиги ВТБ, «Самара» одержала четыре победы и потерпела пять поражений.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги ВТБ является казанский УНИКС, обыгравший в финале «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
94 : 76
Самара
Самара, Россия
ЦСКА: Михайловский, Уэйр, Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Карданахишвили, М'Бай, Гафуров
Самара: Зверев, Гудумак, Томпсон, Разумов, Платонов, Викторов, Хоукинс, Далтон, М. Кулагин, Умрихин, Роберсон
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