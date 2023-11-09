Дрэймонд Грин не поможет «Голден Стэйт» в матче с «Денвером»

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин не сможет принять участие в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Денвер Наггетс» по личным причинам, сообщает сайт лиги.

Матч «Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» пройдёт в ночь на 9 ноября. Начало — в 6:00 мск.

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал шесть побед в восьми матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации. Четырёхкратный чемпион НБА 33-летний Дрэймонд Грин набирает 10,3 очка, 5,0 подбора и 6,7 передачи в среднем за матч в текущем сезоне.

Напомним, Грин является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Голден Стэйт Уорриорз», за который он выступает на протяжении всей своей карьеры.