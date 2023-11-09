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Инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, на какой срок выбыл Джамал Маррей

Инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, на какой срок выбыл Джамал Маррей
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Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей пропустит ориентировочно три–четыре недели из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Отмечается, что 26-летний баскетболист получил травму во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», который состоялся в прошлое воскресенье, 5 ноября. Отметим, что в той игре «Денвер» одержал уверенную победу со счётом 123:101.

В нынешнем сезоне Маррей принял участие в семи встречах, набирая в среднем 16,3 очка, 7,4 передачи и 2,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых – 43,8. Показатели «Наггетс» следующие: семь побед и одно поражение.

НБА - регулярный чемпионат
05 ноября 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
123 : 101
Чикаго Буллз
Чикаго
Денвер Наггетс: Йокич - 28, Портер - 27, Джексон - 16, Гордон - 15, Браун - 10, Колдуэлл-Поуп - 10, Гиллеспи - 5, Строутер - 3, Пикетт - 3, Уотсон - 2, Маррей - 2, Джордан - 1, Ннаджи - 1, Тайсон, Холидэй
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Дерозан - 17, Картер - 16, Лавин - 12, Уайт - 11, Крэйг - 7, Уильямс - 7, Драммонд - 5, Карузо - 3, Терри - 2, Тэйлор - 2, Филлипс, Битим
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