Инсайдер Эдриан Войнаровски рассказал, на какой срок выбыл Джамал Маррей

Разыгрывающий, один из лидеров «Денвер Наггетс» Джамал Маррей пропустит ориентировочно три–четыре недели из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски в своих социальных сетях.

Отмечается, что 26-летний баскетболист получил травму во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», который состоялся в прошлое воскресенье, 5 ноября. Отметим, что в той игре «Денвер» одержал уверенную победу со счётом 123:101.

В нынешнем сезоне Маррей принял участие в семи встречах, набирая в среднем 16,3 очка, 7,4 передачи и 2,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых – 43,8. Показатели «Наггетс» следующие: семь побед и одно поражение.