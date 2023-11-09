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Болельщики «Нью-Йорка» скандировали «переоценённый» в адрес Виктора Вембаньямы

Болельщики «Нью-Йорка» скандировали «переоценённый» в адрес Виктора Вембаньямы
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написании новости счёт — 125:103 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В конце третьей четверти игры центровой «Нью-Йорка» Айзея Хартенштайн нарушил правила на центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме. Это решение не понравилось болельщикам «Никс», в результате чего они начали скандировать «переоценённый», когда новичок вышел на линию штрафных.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 19-летний Вембаньяма принял участие в семи встречах, набирая в среднем 19,4 очка, 8,4 подбора и 2,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых – 32,4.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 25, Барретт - 24, Рэндл - 23, Куикли - 19, Хартенштайн - 13, Гримс - 8, Робинсон - 8, Дивинченцо - 3, Харт - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 16, Вембаньяма - 14, Брэнэм - 14, Джонс - 12, Макдермотт - 11, Коллинс - 11, Джонсон - 9, Бэсси - 6, Уэсли - 4, Васселл - 4, Осман - 2, Барлоу - 2, Грэм, Шампани, Мамукелашвили
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