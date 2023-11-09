Болельщики «Нью-Йорка» скандировали «переоценённый» в адрес Виктора Вембаньямы

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Нью-Йорк Никс» принимает «Сан-Антонио Спёрс». На момент написании новости счёт — 125:103 в пользу хозяев.

В конце третьей четверти игры центровой «Нью-Йорка» Айзея Хартенштайн нарушил правила на центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме. Это решение не понравилось болельщикам «Никс», в результате чего они начали скандировать «переоценённый», когда новичок вышел на линию штрафных.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 19-летний Вембаньяма принял участие в семи встречах, набирая в среднем 19,4 очка, 8,4 подбора и 2,6 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых – 32,4.