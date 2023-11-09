Яннис Адетокунбо отказался сразу покидать площадку после того, как получил удаление

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написании новости счёт — 109:99 в пользу гостей.

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо в начале третьей четверти совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка с сопротивлением центрового «Детройта» Айзеи Стюарта. После этого момента Адетокунбо начал праздновать свои действия, показывая жест «слишком маленький», который, по некоторым мнениям, воспринимается как неуважение к сопернику.

Судья не оценил поступок греческого форварда и выписал баскетболисту технический фол, который стал вторым для Адетокунбо в игре. Таким образом, Яннис должен был досрочно завершить встречу, однако не сделал это своевременно: сначала игрок сел в первый ряд к зрителям после того, как попытался оспорить решение судей, а только затем неохотно удалился в подтрибунное помещение.

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