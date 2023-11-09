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Яннис Адетокунбо отказался сразу покидать площадку после того, как получил удаление

Яннис Адетокунбо отказался сразу покидать площадку после того, как получил удаление
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написании новости счёт — 109:99 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 118
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Портис - 18, Адетокунбо - 15, Лопес - 14, Боучэмп - 10, Бисли - 10, Краудер - 10, Пэйн - 7, Коннотон - 2, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Сассер - 26, Хейз - 14, Багли III - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Роден - 6, Томпсон - 6, Умуде - 2, Уайзмен, Казалон

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Милуоки» Яннис Адетокунбо в начале третьей четверти совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка с сопротивлением центрового «Детройта» Айзеи Стюарта. После этого момента Адетокунбо начал праздновать свои действия, показывая жест «слишком маленький», который, по некоторым мнениям, воспринимается как неуважение к сопернику.

Судья не оценил поступок греческого форварда и выписал баскетболисту технический фол, который стал вторым для Адетокунбо в игре. Таким образом, Яннис должен был досрочно завершить встречу, однако не сделал это своевременно: сначала игрок сел в первый ряд к зрителям после того, как попытался оспорить решение судей, а только затем неохотно удалился в подтрибунное помещение.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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