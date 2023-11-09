Победный бросок Нуркича помог «Финиксу» победить «Чикаго» в дебютном матче Брэдли Била

Сегодня, 9 ноября, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Чикаго Буллз» и «Финикс Санз». В итоге победу в овертайме одержали гости со счётом 116:115.

Самым результативным игроком «Финикса» стал защитник Грейсон Аллен. Сегодня на его счету 26 очков, девять подборов и четыре результативные передачи. Форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами и девятью ассистами.

Один из этих ассистов был заработан за семь секунд до конца овертайма, когда Нуркич оформил победный бросок. Свой дебют за новую команду совершил защитник Брэдли Бил, набравший 13 очков, попав три три броска из 12 попыток (25%).

В составе «Чикаго» больше всего очков набрал черногорский центровой Никола Вучевич. Он завершил матч с 26 очками и шестью подборами. По 22 очка набрали лёгкий форвард Демар Дерозан и атакующий защитник Зак Лавин.

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