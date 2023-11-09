Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Астана — Локомотив-Кубань. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Победный бросок Нуркича помог «Финиксу» победить «Чикаго» в дебютном матче Брэдли Била

Победный бросок Нуркича помог «Финиксу» победить «Чикаго» в дебютном матче Брэдли Била
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, в Чикаго (США) на арене «Юнайтед-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Чикаго Буллз» и «Финикс Санз». В итоге победу в овертайме одержали гости со счётом 116:115.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 116
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Чикаго Буллз: Вучевич - 26, Лавин - 22, Дерозан - 22, Карузо - 19, Уайт - 11, Картер - 8, Уильямс - 3, Драммонд - 2, Досунму - 2, Крэйг, Филлипс, Терри, Тэйлор
Финикс Санз: Аллен - 26, Дюрант - 25, Нуркич - 20, Бил - 13, Окоги - 7, Бэйтс-Диоп - 7, Гудвин - 6, Ватанабэ - 6, Ойбанкс - 4, Гордон - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли

Самым результативным игроком «Финикса» стал защитник Грейсон Аллен. Сегодня на его счету 26 очков, девять подборов и четыре результативные передачи. Форвард Кевин Дюрант отметился 25 очками, шестью подборами и девятью ассистами.

Один из этих ассистов был заработан за семь секунд до конца овертайма, когда Нуркич оформил победный бросок. Свой дебют за новую команду совершил защитник Брэдли Бил, набравший 13 очков, попав три три броска из 12 попыток (25%).

В составе «Чикаго» больше всего очков набрал черногорский центровой Никола Вучевич. Он завершил матч с 26 очками и шестью подборами. По 22 очка набрали лёгкий форвард Демар Дерозан и атакующий защитник Зак Лавин.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android