Все результаты игрового дня НБА 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, состоялось 14 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Регулярный сезон НБА. 9 ноября
«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 116:132.
«Индиана Пэйсерс» — «Юта Джаз» — 134:118.
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 106:103.
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:93.
«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 126:105.
«Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 115:116 ОТ.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:101.
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 128:94.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс» — 128:120.
«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 102:108.
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 120:118.
«Даллас Маверикс» — «Торонто Рэпторс» — 116:127.
«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:105.
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:118 ОТ.
Из ярких индивидуальных перформансов стоит выделить игру защитника «Тандер» Шея Гилджес-Александера. Сегодня в его активе 43 очка, семь подборов и шесть результативных передач. Стоит также отметить центрового «Наггетс» Николу Йокича, набравшего 35 очков, 13 подборов и пять ассистов.
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