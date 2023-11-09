Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Все результаты игрового дня НБА 9 ноября

Все результаты игрового дня НБА 9 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 9 ноября, состоялось 14 матчей в рамках регулярного сезона НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Регулярный сезон НБА. 9 ноября

«Шарлотт Хорнетс» — «Вашингтон Уизардс» — 116:132.
«Индиана Пэйсерс» — «Юта Джаз» — 134:118.
«Филадельфия Сиксерс» — «Бостон Селтикс» — 106:103.
«Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 100:93.
«Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 126:105.
«Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» — 115:116 ОТ.
«Миннесота Тимбервулвз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 122:101.
«Хьюстон Рокетс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 128:94.
«Оклахома-Сити Тандер» — «Кливленд Кавальерс» — 128:120.
«Мемфис Гриззлиз» — «Майами Хит» — 102:108.
«Милуоки Бакс» — «Детройт Пистонс» — 120:118.
«Даллас Маверикс» — «Торонто Рэпторс» — 116:127.
«Денвер Наггетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:105.
«Сакраменто Кингз» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 121:118 ОТ.

Из ярких индивидуальных перформансов стоит выделить игру защитника «Тандер» Шея Гилджес-Александера. Сегодня в его активе 43 очка, семь подборов и шесть результативных передач. Стоит также отметить центрового «Наггетс» Николу Йокича, набравшего 35 очков, 13 подборов и пять ассистов.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
116 : 132
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Шарлотт Хорнетс: Болл - 34, Хэйворд - 18, Уильямс - 14, Вашингтон - 14, Миллер - 13, Маледон - 9, Ричардс - 7, Смит - 5, Макгауэнс - 2, Бэйли, Блэк, Смит, Тор
Вашингтон Уизардс: Кузма - 33, Райт - 18, Галлинари - 18, Шамет - 15, Кисперт - 12, Пул - 11, Авдия - 9, Кулибали - 6, Гэффорд - 5, Роллинз - 3, Джонс - 2, Дэвис, Гилл, Мускала, Оморуи
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
134 : 118
Юта Джаз
Ньютаун
Индиана Пэйсерс: Несмит - 24, Матурин - 22, Тёрнер - 22, Халибёртон - 16, Смит - 16, Хилд - 10, Нембард - 9, Браун - 9, Топпин - 6, Уокер, Макконнелл, Нвора, Джексон, Шиппард, Тайс
Юта Джаз: Кларксон - 33, Маркканен - 24, Коллинс - 14, Секстон - 10, Фонтеккио - 10, Джордж - 7, Данн - 7, Хортон-Такер - 6, Олиник - 4, Агбаджи - 3, Саманич, Юртсевен
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 103
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 25, Харрис - 17, Убре - 14, Рид - 8, Ковингтон - 5, Батюм - 5, Мелтон - 3, Беверли - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
Бостон Селтикс: Порзингис - 29, Уайт - 19, Тейтум - 16, Хозер - 13, Холидэй - 12, Браун - 11, Хорфорд - 3, Притчард, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 93
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Уокер - 21, Томас - 14, О'Нил - 12, Финни-Смит - 12, Шарп - 11, Бриджес - 10, Уотфорд - 9, Динвидди - 7, Смит - 4, Брукс, Джайлс, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 17, Уэстбрук - 13, Харден - 12, Пауэлл - 10, Зубац - 10, Хиланд - 4, Такер - 3, Коффи, Мэнн, Браун, Диабате
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
126 : 105
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Нью-Йорк Никс: Брансон - 25, Барретт - 24, Рэндл - 23, Куикли - 19, Хартенштайн - 13, Гримс - 8, Робинсон - 8, Дивинченцо - 3, Харт - 3, Макбрайд, Джеффрис, Фурнье, Уиндлер, Симс, Арчидиаконоу
Сан-Антонио Спёрс: Сохан - 16, Вембаньяма - 14, Брэнэм - 14, Джонс - 12, Макдермотт - 11, Коллинс - 11, Джонсон - 9, Бэсси - 6, Уэсли - 4, Васселл - 4, Осман - 2, Барлоу - 2, Грэм, Шампани, Мамукелашвили
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
115 : 116
ОТ
Финикс Санз
Финикс
Чикаго Буллз: Вучевич - 26, Лавин - 22, Дерозан - 22, Карузо - 19, Уайт - 11, Картер - 8, Уильямс - 3, Драммонд - 2, Досунму - 2, Крэйг, Филлипс, Терри, Тэйлор
Финикс Санз: Аллен - 26, Дюрант - 25, Нуркич - 20, Бил - 13, Окоги - 7, Бэйтс-Диоп - 7, Гудвин - 6, Ватанабэ - 6, Ойбанкс - 4, Гордон - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
122 : 101
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 26, Таунс - 23, Гобер - 17, Конли - 12, Макдэниелс - 10, Милтон - 10, Рид - 9, Андерсон - 6, Гарза - 5, Браун - 4, Майнотт, Александер-Уолкер, Никс
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 24, Хоукинс - 14, Райан - 12, Робинсон-Эрл - 11, Сиброн - 9, Валанчюнас - 8, Дэниэлс - 7, Нэнс - 6, Лидделл - 4, Зеллер - 4, Льюис - 2, Уильямсон
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
128 : 94
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Хьюстон Рокетс: Грин - 28, Шенгюн - 19, Тэйт - 14, Смит II - 12, Ванвлит - 9, Исон - 9, Грин - 9, Холидей - 7, Марьянович - 6, Брукс - 5, Уильямс - 5, Баллок - 3, Ландейл - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Хатимура - 24, Расселл - 22, Джеймс - 18, Реддиш - 7, Принс - 7, Ривз - 7, Кристи - 4, Ходж - 3, Каслтон - 2, Дэвис, Льюис, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
128 : 120
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 43, Холмгрен - 15, Уильямс - 15, Дорт - 14, Уоллес - 14, Гидди - 8, Уильямс - 6, Джо - 6, Дженг - 4, Дав. Бертанс - 3, Покушевски, Уиггинс, Манн, Мицич
Кливленд Кавальерс: ЛеВерт - 29, Мобли - 22, Митчелл - 20, Гарлэнд - 15, Аллен - 14, Страс - 12, Ньянг - 7, Томпсон - 1, Портер, Джонс, Уэйд, Окоро
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
102 : 108
Майами Хит
Майами
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 28, Бейн - 15, Кеннард - 13, Альдама - 12, Смарт - 11, Бийомбо - 9, Гильярд - 6, Родди - 4, Лофтон Мл. - 2, Уильямс - 2, Ларэвиа, Уильямс Мл., Джексон
Майами Хит: Адебайо - 30, Лоури - 17, Батлер - 15, Хайсмит - 14, Жакез-мл. - 11, Робинсон - 9, Хироу - 6, Ричардсон - 2, Смит - 2, Брайант - 2, Робинсон, Лав
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 118
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Портис - 18, Адетокунбо - 15, Лопес - 14, Боучэмп - 10, Бисли - 10, Краудер - 10, Пэйн - 7, Коннотон - 2, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Сассер - 26, Хейз - 14, Багли III - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Роден - 6, Томпсон - 6, Умуде - 2, Уайзмен, Казалон, Айви, Харрис
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
116 : 127
Торонто Рэпторс
Торонто
Даллас Маверикс: Дончич - 31, Ирвинг - 22, Хардуэй-младший - 17, Джонс - 15, Харди - 6, Уильямс - 6, Экзам - 5, Пауэлл - 5, Клебер - 4, Грин - 3, Холмс - 2, Проспер, Карри, Моррис
Торонто Рэпторс: Сиакам - 31, Ануноби - 26, Шрёдер - 18, Трент-мл. - 16, Барнс - 14, Буше - 10, Флинн - 8, Пёлтль - 4, Дик, Макдэниелс, Темпл, Янг, Портер
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Джексон - 20, Портер - 17, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Браун - 4, Холидэй - 3, Гиллеспи - 3, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Томпсон - 15, Уиггинс - 11, Куминга - 10, Муди - 10, Луни - 10, Пол - 9, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 5, Шарич - 4, Джозеф, Робинсон
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
121 : 118
ОТ
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сакраменто Кингз: Сабонис - 27, Монк - 23, Хаертер - 17, Митчелл - 16, Барнс - 12, Лень - 10, Мюррэй - 9, Эллис - 4, Дуарте - 3, Макги, Везенков, Эдвардс, Джонс, Форд, Петрушев
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 38, Эйтон - 18, Мэйс - 18, Шарп - 18, Тибулл - 13, Брогдон - 5, Браун - 4, Камара - 2, Уокер - 2, Мюррэй, Минайя, Рупер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android