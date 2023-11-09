Леброн Джеймс: пока у нас не получается создать сплочённую команду

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу своей команды после разгромного поражения в матче с «Хьюстон Рокетс» (94:128).

«Пока у нас не получается создать сплочённую команду, поскольку у нас нет основного костяка. Мы очень ослаблены травмами», — приводит слова Джеймса Sportskeeda.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Хьюстона» Джейлен Грин. На его счету 28 очков и семь подборов. Среди его партнёров по команде стоит выделить турецкого центрового Алперена Шенгюна, набравшего 19 очков, семь подборов и четыре результативные передачи.

В составе гостей больше всего очков набрал Руи Хатимура. Он закончил встречу с 24 очками и восемью подборами. Разыгрывающий Д'Анджело Расселл набрал 22 очка и четыре ассиста. Лёгкий форвард Леброн Джеймс отметился 18 очками и шестью подборами.