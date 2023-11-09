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Вембаньяма согласен с прозвищем, которое дал ему Леброн Джеймс в прошлом году

Вембаньяма согласен с прозвищем, которое дал ему Леброн Джеймс в прошлом году
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Новоиспечённый центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма согласился с прозвищем, которое в прошлом году ему дал лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Джеймс назвал Вембаньяму «инопланетянином» в прошлом году после просмотра одного из матчей, подчеркнув, что прозвище единорог даётся игрокам слишком часто.

«Это прозвище используется снова и снова, так что я не большой его поклонник. Как сказал Леброн, все были единорогами. Но ведь есть только один инопланетянин, верно?» — приводит слова Вембаньямы Fadeaway World.

В своём последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Сан-Антонио» крупно уступил «Индиане Пэйсерс» (111:152). 19-летний Вембаньяма отметился во встрече дабл-даблом из 13 очков и 10 подборов.

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