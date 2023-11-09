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Клэй Томпсон объяснил, почему ему интересно играть с «Денвером»

Клэй Томпсон объяснил, почему ему интересно играть с «Денвером»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу «Денвер Наггетс».

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«Да, было удивительно, как легко «Наггетс» обыграли «Лейкерс». Но надо отдать им должное. У них отличная команда. Никола Йокич — отличный игрок. Джамал Маррей провёл невероятный отрезок в плей-офф. Да и вся команда тоже.

Все они знали свои роли и совершенствовали их. Поэтому очень здорово, что у нас есть возможность сыграть с ними в начале сезона. К тому же это команда, с которой мы, возможно, встретимся в дальнейшем, так что это интересное противостояние.

На самом деле я не вижу большого количества сходства между нами. Я имею в виду, что их лучший игрок — большой человек. Наш — разыгрывающий», — приводит слова Томпсона SunHerald.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Джексон - 20, Портер - 17, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Браун - 4, Холидэй - 3, Гиллеспи - 3, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Томпсон - 15, Уиггинс - 11, Куминга - 10, Муди - 10, Луни - 10, Пол - 9, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 5, Шарич - 4, Джозеф, Робинсон
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