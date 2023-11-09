Клэй Томпсон объяснил, почему ему интересно играть с «Денвером»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу «Денвер Наггетс».
«Да, было удивительно, как легко «Наггетс» обыграли «Лейкерс». Но надо отдать им должное. У них отличная команда. Никола Йокич — отличный игрок. Джамал Маррей провёл невероятный отрезок в плей-офф. Да и вся команда тоже.
Все они знали свои роли и совершенствовали их. Поэтому очень здорово, что у нас есть возможность сыграть с ними в начале сезона. К тому же это команда, с которой мы, возможно, встретимся в дальнейшем, так что это интересное противостояние.
На самом деле я не вижу большого количества сходства между нами. Я имею в виду, что их лучший игрок — большой человек. Наш — разыгрывающий», — приводит слова Томпсона SunHerald.
НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Джексон - 20, Портер - 17, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Браун - 4, Холидэй - 3, Гиллеспи - 3, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Томпсон - 15, Уиггинс - 11, Куминга - 10, Муди - 10, Луни - 10, Пол - 9, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 5, Шарич - 4, Джозеф, Робинсон
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