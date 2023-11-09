Клэй Томпсон объяснил, почему ему интересно играть с «Денвером»

Атакующий защитник, один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон высказался по поводу «Денвер Наггетс».

«Да, было удивительно, как легко «Наггетс» обыграли «Лейкерс». Но надо отдать им должное. У них отличная команда. Никола Йокич — отличный игрок. Джамал Маррей провёл невероятный отрезок в плей-офф. Да и вся команда тоже.

Все они знали свои роли и совершенствовали их. Поэтому очень здорово, что у нас есть возможность сыграть с ними в начале сезона. К тому же это команда, с которой мы, возможно, встретимся в дальнейшем, так что это интересное противостояние.

На самом деле я не вижу большого количества сходства между нами. Я имею в виду, что их лучший игрок — большой человек. Наш — разыгрывающий», — приводит слова Томпсона SunHerald.