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«Лучший бомбардир всех времён». Аналитик НБА сделал заявление о Джоэле Эмбииде

«Лучший бомбардир всех времён». Аналитик НБА сделал заявление о Джоэле Эмбииде
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Аналитик NBC Sports Дэн Рош высоко оценил навыки лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, назвав его лучшим бомбардиром в истории НБА.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

«На данный момент он является одним из лучших бомбардиров всех времён, верно? Неверно. Он — лучший бомбардир всех времён», — сказал Рош в эфире передачи на NBC.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 106:103.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл: 27 очков и 10 подборов. Также стоит отметить защитника Тайриза Макси, завершившего встречу с 25 очками и девятью подборами.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
106 : 103
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 25, Харрис - 17, Убре - 14, Рид - 8, Ковингтон - 5, Батюм - 5, Мелтон - 3, Беверли - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Спрингер, Хаус, Коркмаз
Бостон Селтикс: Порзингис - 29, Уайт - 19, Тейтум - 16, Хозер - 13, Холидэй - 12, Браун - 11, Хорфорд - 3, Притчард, Бриссетт, Корнет, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
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