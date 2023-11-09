«Лучший бомбардир всех времён». Аналитик НБА сделал заявление о Джоэле Эмбииде

Аналитик NBC Sports Дэн Рош высоко оценил навыки лидера «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида, назвав его лучшим бомбардиром в истории НБА.

«На данный момент он является одним из лучших бомбардиров всех времён, верно? Неверно. Он — лучший бомбардир всех времён», — сказал Рош в эфире передачи на NBC.

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 106:103.

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл: 27 очков и 10 подборов. Также стоит отметить защитника Тайриза Макси, завершившего встречу с 25 очками и девятью подборами.