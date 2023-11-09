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Кендрик Перкинс назвал свой топ-5 атакующих игроков НБА

Кендрик Перкинс назвал свой топ-5 атакующих игроков НБА
Kevin Durant
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный аналитик Кендрик Перкинс поделился мнением о лучших игроках лиги, выступающих в атакующем амплуа.

В эфире ESPN US Перкинс обратился к зрителям и начал озвучивать свой список, начиная с форварда «Селтикс» Джейсона Тейтума, тогда как на четвёртое место он поставил звёздного разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри.

Тройку лучших атакующих игроков, по мнению Перкинса, открывает серб Никола Йокич, выигравший в 2023 году НБА вместе с «Денвер Наггетс». На втором месте в списке Перкинса игрок «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, а возглавил рейтинг двукратный победитель НБА игрок «Финикс Санз» Кевин Дюрант.

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