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Метта Сэндифорд-Артест не включил Леброна Джеймса в топ-5 игроков НБА

Метта Сэндифорд-Артест не включил Леброна Джеймса в топ-5 игроков НБА
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Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Метта Сэндифорд-Артест не считает, что Леброн Джеймс входит в пятёрку лучших игроков НБА всех времён.

«1. Уилт Чемберлен — самый доминирующий игрок в истории. 2. Билл Расселл — наибольшее количество перстней в истории. 3. Майкл Джордан — шесть перстней и ушёл, потому что это было слишком легко. Никакой конкуренции. 4. Стефен Карри — четыре перстня, одна команда. 5. Ларри Бёрд — доминировал без всяких оговорок», — написал Сэндифорд-Артест в социальных сетях.

Этот сезон станет уже 21-м для Леброна Джеймса в Национальной баскетбольной ассоциации. Напомним, в минувшем сезоне «Лейкерс» дошли до финала Западной конференции, где уступили будущему чемпиону — «Денвер Наггетс».

Давление для Леброна:
Чемпионство любой ценой. Игроки, которые будут под большим давлением в новом сезоне НБА
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Леброн Джеймс сделал сюрприз студентам в Миннесоте:

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