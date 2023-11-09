«Астана» отыгралась с «-12» после перерыва и обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

Сегодня, 9 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Встреча завершилась победой «Астаны» со счётом 78:68.

Гости из Краснодара увереннее проявили себя на старте матча, обыграв соперника со счётом 24:20. Впоследствии «Локомотив-Кубань» продолжил доминировать как в атаке, так и в защите, оказавшись сильнее во второй четверти с результатом 23:15. Итоговый счёт половины – 47:35 в пользу «Локо».

После перерыва подопечных Александра Секулича словно подменили – «Астана» буквально разгромила соперника со счётом 26:4, тем самым полностью перевернув игру. В заключительной четверти команды боролись на равных, что полностью устраивало хозяев, – 17:17.

Это поражение стало пятым для «Локомотива-Кубань» в девяти матчах после старта сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ. «Астана» одержала третью победу в регулярном чемпионате.