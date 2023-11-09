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«Астана» отыгралась с «-12» после перерыва и обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ

«Астана» отыгралась с «-12» после перерыва и обыграла «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Александр Секулич
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Сегодня, 9 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казахстанская «Астана» и краснодарский «Локомотив-Кубань». Игра проходила на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане. Встреча завершилась победой «Астаны» со счётом 78:68.

Гости из Краснодара увереннее проявили себя на старте матча, обыграв соперника со счётом 24:20. Впоследствии «Локомотив-Кубань» продолжил доминировать как в атаке, так и в защите, оказавшись сильнее во второй четверти с результатом 23:15. Итоговый счёт половины – 47:35 в пользу «Локо».

После перерыва подопечных Александра Секулича словно подменили – «Астана» буквально разгромила соперника со счётом 26:4, тем самым полностью перевернув игру. В заключительной четверти команды боролись на равных, что полностью устраивало хозяев, – 17:17.

Это поражение стало пятым для «Локомотива-Кубань» в девяти матчах после старта сезона-2023/2024 Единой лиги ВТБ. «Астана» одержала третью победу в регулярном чемпионате.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
78 : 68
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Астана: Джонсон - 15, Дэвис - 14, Хэмм - 13, Мурзагалиев - 12, Андерсон - 12, Канкел - 4, Хаасе - 4, Майдекин - 4, Щербак, Марчук, Гаврилов, Марчук
Локомотив-Кубань: Уайт - 19, Акун-Пёрселл - 17, Мартюк - 10, Елатонцев - 8, Морган - 4, Узинский - 3, Бэрфорд - 2, Щербенев - 2, Ведищев - 2, Квитковских - 1, Емченко, Близнюк
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