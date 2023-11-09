Испанский тренер Хавьер Паскуаль провёл 200 матчей у руля «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал 200-й матч у руля команды из Санкт-Петербурга после победы над «Пармой» (78:54) в Единой лиге ВТБ.

«Мы показали хороший уровень игры. Правильно двигались как в защите, так и в нападении. Шли по тому сценарию, по которому задумали. Поздравляю команду с победой!

Очень рад, что позади двести матчей в «Зените». Для меня это большая честь, это большая цифра. Все, что мы делаем, направлено в адрес болельщиков. Хотим, чтобы они чувствовали себя большой семьёй.

Что касается «Пармы», то я желаю им всего лучшего. У меня хорошие отношения с их главным тренером. С каждой игрой они становятся лучше и лучше. Сегодня мы позволили сопернику набрать только 6 результативных передач. Мы должны быть довольны своей игрой», – приводит слова Паскуаля «Матч ТВ».