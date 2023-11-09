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Дебютант Единой лиги ВТБ «Руна» обыграл действующего чемпиона турнира УНИКС

Дебютант Единой лиги ВТБ «Руна» обыграл действующего чемпиона турнира УНИКС
Велимир Перасович
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Сегодня, 9 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Встреча завершилась победой «Руны» со счётом 86:83.

Московская команда с первых минут встречи начала активно давить на УНИКС, завершив стартовую четверть со счётом 23:20. Во второй 10-минутке команды немного охладили пыл, но это не помешало «Руне» обыграть соперника – 17:15. Итоговый результат половины – 40:35 в пользу гостей.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет, и москвичи продолжили действовать уверенно, оказавшись сильнее противника со счётом 23:21. Решающая четверть проходила в равной борьбе и завершилась победой УНИКСа с небольшим преимуществом — 27:23.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 86
Руна
Москва, Россия
УНИКС: Димитриевич - 23, Рейнольдс - 16, Найт - 15, Лабери - 11, Зайцев - 6, Грин - 6, Д. Кулагин - 2, Бако - 2, Стуленков - 2, Комолов, Тихоненко, Колесников
Руна: Тайус - 14, Хилл - 13, Походяев - 13, Раданов - 12, Морган - 12, Савин - 10, Попов - 9, Сопин - 3, Комиссаров, Иванович, Жмако
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