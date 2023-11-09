Дебютант Единой лиги ВТБ «Руна» обыграл действующего чемпиона турнира УНИКС

Сегодня, 9 ноября, проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались казанский УНИКС и московская «Руна». Игра проходила на стадионе «Баскет-холл» в Казани. Встреча завершилась победой «Руны» со счётом 86:83.

Московская команда с первых минут встречи начала активно давить на УНИКС, завершив стартовую четверть со счётом 23:20. Во второй 10-минутке команды немного охладили пыл, но это не помешало «Руне» обыграть соперника – 17:15. Итоговый результат половины – 40:35 в пользу гостей.

После небольшого отдыха баскетболисты вернулись на паркет, и москвичи продолжили действовать уверенно, оказавшись сильнее противника со счётом 23:21. Решающая четверть проходила в равной борьбе и завершилась победой УНИКСа с небольшим преимуществом — 27:23.