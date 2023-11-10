«Партизан» в тяжелейшей концовке одолел «Фенербахче» в 7-м туре Евролиги
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Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 7-го тура Евролиги, в котором встречались сербский «Партизан» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Партизана» со счётом 85:84.
По ходу первой четверти «Фенербахче» сумел сломить сопротивление соперника и выиграл игровой отрезок со счётом 27:23. Гостевая команда продолжила действовать уверенно и забрала вторую четверть – 29:24. Итоговый результат половины – 56:47.
После перерыва «Партизан» наконец-то включился в игру и забрал третью 10-минутку со счётом 16:13. Команда из Белграда не без помощи своих болельщиков начала уверенно сокращать отрыв и выиграла заключительную четверть — 22:15.
Напомним, эта победа стала для «Партизана» третьей в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2023/2024.
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
09 ноября 2023, четверг. 22:30 МСК
Партизан
Белград, Сербия
Окончен
85 : 84
Фенербахче
Стамбул, Турция
Партизан: Вукчевич, Ледей, Аврамович, Копривица, Смайлагич, Ярамаз, Нанналли, Трифунович, Анджушич, Дозьер, Понитка, Камински
Фенербахче: Мотли, Хазер, Уилбекин, Папаяннис, Махмутоглу, Хэйс, Биберович, Mestoglu, Дорси, Мадар, Sestina
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