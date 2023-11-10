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«Партизан» в тяжелейшей концовке одолел «Фенербахче» в 7-м туре Евролиги

Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 7-го тура Евролиги, в котором встречались сербский «Партизан» и турецкий «Фенербахче». Игра завершилась победой «Партизана» со счётом 85:84.

По ходу первой четверти «Фенербахче» сумел сломить сопротивление соперника и выиграл игровой отрезок со счётом 27:23. Гостевая команда продолжила действовать уверенно и забрала вторую четверть – 29:24. Итоговый результат половины – 56:47.

После перерыва «Партизан» наконец-то включился в игру и забрал третью 10-минутку со счётом 16:13. Команда из Белграда не без помощи своих болельщиков начала уверенно сокращать отрыв и выиграла заключительную четверть — 22:15.

Напомним, эта победа стала для «Партизана» третьей в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2023/2024.