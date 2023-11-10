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Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
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22:45 Мск
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«Реал» разгромил «Виртус Болонья». Клуб из Мадрида победил во всех матчах Евролиги

«Реал» разгромил «Виртус Болонья». Клуб из Мадрида победил во всех матчах Евролиги
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В ночь с 9 на 10 ноября проходил матч 7-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и итальянский клуб «Виртус Болонья». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 100:74.

В первой 10-минутке шла равная борьба между командами, которая завершилась с перевесом в одно очко в пользу гостей – 27:26. «Реал» этот результат не устроил, и клуб буквально разгромил оппонента во второй четверти – 27:10. Итоговый результат половины – 53:37 в пользу хозяев из Мадрида.

Баскетболисты немного передохнули и в третьей четверти сбавили темп, но это не помешало «сливочным» по итогу оказаться сильнее – 15:14. Заключительный игровой отрезок проходил под контролем «Реала», который победил со счётом 32:23.

Напомним, «Реал» победил во всех шести сыгранных матчах Евролиги сезона-2023/2024.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
09 ноября 2023, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
100 : 74
Виртус Болонья
Болонья, Италия
Реал Мадрид: Козёр, Фернандес, Абальде, Кампаццо, Хезонья, Родригес, Дек, Пуарье, Тавареш, Льюль, Ябуселе, Муса
Виртус Болонья: Кординье, Лундберг, Белинелли, Пайола, Смит, Добрич, Cacok, Шенгелия, Хэкетт, Мики, Данстон, Абасс
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