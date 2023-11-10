«Реал» разгромил «Виртус Болонья». Клуб из Мадрида победил во всех матчах Евролиги

В ночь с 9 на 10 ноября проходил матч 7-го тура Евролиги, в котором встречались мадридский «Реал» и итальянский клуб «Виртус Болонья». Игра завершилась победой «Реала» со счётом 100:74.

В первой 10-минутке шла равная борьба между командами, которая завершилась с перевесом в одно очко в пользу гостей – 27:26. «Реал» этот результат не устроил, и клуб буквально разгромил оппонента во второй четверти – 27:10. Итоговый результат половины – 53:37 в пользу хозяев из Мадрида.

Баскетболисты немного передохнули и в третьей четверти сбавили темп, но это не помешало «сливочным» по итогу оказаться сильнее – 15:14. Заключительный игровой отрезок проходил под контролем «Реала», который победил со счётом 32:23.

Напомним, «Реал» победил во всех шести сыгранных матчах Евролиги сезона-2023/2024.