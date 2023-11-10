Судья Родни Мотт объяснил удаление Янниса Адетокунбо в матче «Милуоки» с «Детройтом»

Судья Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Родни Мотт в послематчевом отчёте объяснил, почему удалил тяжёлого форварда, одного из лидеров «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в матче с «Детройт Пистонс» (120:118).

«Во время игры Яннис движется к корзине и думает, что на нем сфолили. Затем он подходит к судье и использует ненормативную лексику, что является неспортивным техническим фолом, и в тот момент он был удалён.

После броска Яннис поворачивается к сопернику и дразнит его, за что ему был назначен технический фол — неспортивное поведение. И он был удалён из игры, согласно правилам, потому что за два неспортивных технических фола вы удаляетесь из игры», — приводит слова Мотта Wiscomsin sports heroics.

Напомним, Адетокунбо в начале третьей четверти совершил проход в трёхсекундную зону соперника и набрал два очка с сопротивлением центрового «Детройта» Айзеи Стюарта. После этого момента Адетокунбо начал праздновать свои действия, показывая жест «слишком маленький», который, по некоторым мнениям, воспринимается как неуважение к сопернику.

Судья не оценил поступок греческого форварда и выписал баскетболисту технический фол, который стал вторым для Адетокунбо в игре. Таким образом, Яннис должен был досрочно завершить встречу, однако не сделал это своевременно: сначала игрок сел в первый ряд к зрителям после того, как попытался оспорить решение судей, а только затем неохотно удалился в подтрибунное помещение.