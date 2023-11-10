Крис Миддлтон смазал трёхочковый бросок, который мог бы сравнять счёт в концовке матча

Лёгкий форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда проиграла со счётом 124:126.

Примечательно, что за семь секунд до конца основного времени игры Миддлтон получил передачу и при счёте 121:124 в пользу «Индианы» совершил практически свободный трёхочковый бросок. Однако Миддлтон промахнулся, а владение осталось за «Пэйсерс».

32-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 20 минут, набрав суммарно 19 очков (7 из 13 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), четыре результативные передачи и два подбора. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда составил «-5».