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Крис Миддлтон смазал трёхочковый бросок, который мог бы сравнять счёт в концовке матча

Крис Миддлтон смазал трёхочковый бросок, который мог бы сравнять счёт в концовке матча
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Лёгкий форвард, один из лидеров «Милуоки Бакс» Крис Миддлтон принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда проиграла со счётом 124:126.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Примечательно, что за семь секунд до конца основного времени игры Миддлтон получил передачу и при счёте 121:124 в пользу «Индианы» совершил практически свободный трёхочковый бросок. Однако Миддлтон промахнулся, а владение осталось за «Пэйсерс».

32-летний баскетболист в общей сложности провёл на площадке 20 минут, набрав суммарно 19 очков (7 из 13 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые), четыре результативные передачи и два подбора. Показатель «плюс-минус» лёгкого форварда составил «-5».

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Матурин - 26, Тёрнер - 21, Хилд - 11, Браун - 11, Нембард - 10, Топпин - 7, Несмит - 6, Джексон - 3, Тайс - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Смит, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 54, Миддлтон - 19, Бисли - 13, Портис - 11, Коннотон - 8, Пэйн - 7, Боучэмп - 5, Краудер - 5, Лопес - 2, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
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