54 очка Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» обыграть «Индиану»

Сегодня, 10 ноября, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Победу одержали хозяева со счётом 126:124.

Самым результативным игроком стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл — 54 очка, 12 подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Крис Миддлтон отметился 19 очками, двумя подборами и четырья передачами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Малик Бизли (13), Бобби Портис (11).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон. Он набрал 29 очков, шесть подборов и 10 результативных передач. Защитник Беннедикт Матурин отметился 26 очками, 11 подборами и двумя передачами.