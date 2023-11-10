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54 очка Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» обыграть «Индиану»

54 очка Янниса Адетокунбо не помогли «Милуоки» обыграть «Индиану»
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Сегодня, 10 ноября, в Индианаполисе (США) на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Индиана Пэйсерс» и «Милуоки Бакс». Победу одержали хозяева со счётом 126:124.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл — 54 очка, 12 подборов и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Крис Миддлтон отметился 19 очками, двумя подборами и четырья передачами. Кроме них, ещё два игрока команды смогли набрать не менее 10 очков: Малик Бизли (13), Бобби Портис (11).

Самым результативным игроком в составе «Индианы» стал разыгрывающий Тайриз Халибёртон. Он набрал 29 очков, шесть подборов и 10 результативных передач. Защитник Беннедикт Матурин отметился 26 очками, 11 подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Матурин - 26, Тёрнер - 21, Хилд - 11, Браун - 11, Нембард - 10, Топпин - 7, Несмит - 6, Джексон - 3, Тайс - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Смит, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 54, Миддлтон - 19, Бисли - 13, Портис - 11, Коннотон - 8, Пэйн - 7, Боучэмп - 5, Краудер - 5, Лопес - 2, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
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