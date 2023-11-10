41 очко Трея Янга помогло «Атланте» обыграть «Орландо»

Сегодня, 10 ноября, в Мехико (Мексика) на арене «Мехико Сити-Арена» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором встретились «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс». Победу со счётом 120:119 одержали гости.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету 41 очко, пять подборов и восемь результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Джален Джонсон. В его активе 19 очков, девять подборов и два ассиста.

Самым результативным игроком «Орландо» стал защитник Джейлен Саггс. На его счету 21 очко, семь перехватов, три подбора и одна передача. Также отметим в составе хозяев игру форварда Паоло Банкеро. В его активе 17 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.