41 очко Трея Янга помогло «Атланте» обыграть «Орландо»
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Сегодня, 10 ноября, в Мехико (Мексика) на арене «Мехико Сити-Арена» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором встретились «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс». Победу со счётом 120:119 одержали гости.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету 41 очко, пять подборов и восемь результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Джален Джонсон. В его активе 19 очков, девять подборов и два ассиста.
Самым результативным игроком «Орландо» стал защитник Джейлен Саггс. На его счету 21 очко, семь перехватов, три подбора и одна передача. Также отметим в составе хозяев игру форварда Паоло Банкеро. В его активе 17 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.
НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Саггс - 21, Банкеро - 17, Фульц - 13, Вагнер - 13, Айзек - 12, Вагнер - 12, Битадзе - 12, Блэк - 9, Энтони - 7, Инглс - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Атланта Хоукс: Янг - 41, Джонсон - 19, Мюррей - 16, Богданович - 15, Хантер - 12, Оконгву - 7, Капела - 6, Гриффин - 2, Бей - 2, Ланди, Миллз, Фернанду, Мэтьюз
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