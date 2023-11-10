Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

41 очко Трея Янга помогло «Атланте» обыграть «Орландо»

41 очко Трея Янга помогло «Атланте» обыграть «Орландо»
Комментарии

Сегодня, 10 ноября, в Мехико (Мексика) на арене «Мехико Сити-Арена» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором встретились «Орландо Мэджик» и «Атланта Хоукс». Победу со счётом 120:119 одержали гости.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг. На его счету 41 очко, пять подборов и восемь результативных передач. Также хорошую игру провёл его партнёр по команде Джален Джонсон. В его активе 19 очков, девять подборов и два ассиста.

Самым результативным игроком «Орландо» стал защитник Джейлен Саггс. На его счету 21 очко, семь перехватов, три подбора и одна передача. Также отметим в составе хозяев игру форварда Паоло Банкеро. В его активе 17 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи.

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Саггс - 21, Банкеро - 17, Фульц - 13, Вагнер - 13, Айзек - 12, Вагнер - 12, Битадзе - 12, Блэк - 9, Энтони - 7, Инглс - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Атланта Хоукс: Янг - 41, Джонсон - 19, Мюррей - 16, Богданович - 15, Хантер - 12, Оконгву - 7, Капела - 6, Гриффин - 2, Бей - 2, Ланди, Миллз, Фернанду, Мэтьюз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android