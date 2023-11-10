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Трей Янг стал автором трёхочкового попадания практически с середины площадки

Трей Янг стал автором трёхочкового попадания практически с середины площадки
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Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 120:119.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В конце второй четверти игроки «Атланты» атаковали кольцо. В итоге мяч оказался в руках Трея Янга за четыре–пять секунд до конца 24-секундного владения мячом. Защитник принял решение совершить дальний трёхочковый бросок, который оказался удачным.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Янг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 41 очко (12 из 27 с игры, где 5 из 15 — трёхочковые), восемь результативных передач, пять подборов и два перехвата. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «+1».

НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 05:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
119 : 120
Атланта Хоукс
Атланта
Орландо Мэджик: Саггс - 21, Банкеро - 17, Фульц - 13, Вагнер - 13, Айзек - 12, Вагнер - 12, Битадзе - 12, Блэк - 9, Энтони - 7, Инглс - 3, Хьюстан, Океке, Ховард, Скофилд
Атланта Хоукс: Янг - 41, Джонсон - 19, Мюррей - 16, Богданович - 15, Хантер - 12, Оконгву - 7, Капела - 6, Гриффин - 2, Бей - 2, Ланди, Миллз, Фернанду, Мэтьюз
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