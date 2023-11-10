Трей Янг стал автором трёхочкового попадания практически с середины площадки

Разыгрывающий и лидер «Атланты Хоукс» Трей Янг принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Орландо Мэджик», в котором его команда одержала победу со счётом 120:119.

В конце второй четверти игроки «Атланты» атаковали кольцо. В итоге мяч оказался в руках Трея Янга за четыре–пять секунд до конца 24-секундного владения мячом. Защитник принял решение совершить дальний трёхочковый бросок, который оказался удачным.

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Янг, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 41 очко (12 из 27 с игры, где 5 из 15 — трёхочковые), восемь результативных передач, пять подборов и два перехвата. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего составил «+1».