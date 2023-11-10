Чемпион НБА рассказал, что его не устраивает в игре Янниса Адетокунбо

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Ченнинг Фрай высказался об игре тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, обратив внимание на его броски со штрафной линии. В недавнем матче регулярного чемпионата НБА с «Индианой Пэйсерс» 124:126 Адетокунбо набрал 54 очка, реализовав 16 штрафных бросков из 18. На площадке Яннис провёл 36 минут.

«Штрафные броски Янниса длятся 25 секунд, и, честно говоря, это чертовски замедляет игру. Но он их реализует, так что я не могу так злиться», — написал Фрай на своей странице в социальных сетях.

За восемь матчей этого сезона НБА Адетокунбо набирает в среднем 28,1 очка, совершает 9,5 подбора и отдаёт 3,4 передачи.

Адетокунбо и Оладжьювон встретились для совместной тренировки: