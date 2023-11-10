Эксперт рассказал, что должны сделать «Лейкерс», чтобы Ривз лучше раскрыл свой потенциал

Известный обозреватель и инсайдер НБА Брайан Уиндхорст высказался об игре атакующего защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Остина Ривза в этом сезоне НБА.

«Остин Ривз может действовать лучше, чем сейчас. Не думаю, что в настоящий момент он в том положении, когда может добиться успеха. Потому что он добивается успеха, когда мяч у него в руках. Возможно, им придётся внести изменения в состав, чтобы Остин мог раскрыться», — приводит слова Уиндхорста Lakers Daily.

В минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Остин принял участие в 81 матче, в которых в среднем набирал 13,8 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 3,6 передачи. В этом сезоне на данный момент Ривз в среднем за матч набирает 13,1 очка, совершает 4,4 подбора и отдаёт четыре результативные передачи.

Сотни фанатов приветствовали Остина Ривза на Филиппинах: