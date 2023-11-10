Адетокунбо повторил статистическую линейку Бэрри и Чемберлена в проигранном матче НБА
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Тяжёлый форвард, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда проиграла со счётом 124:126.
Адетокунбо за 36 минут, проведённых на площадке, отметился 54 набранными очками (19 из 25 с игры, 16 из 18 штрафные), 12 подборами, тремя передачами и восемью потерями. Показатель «плюс-минус» греческого баскетболиста составил «+6».
Как сообщает аккаунт StatMuse в социальных сетях, Адетокунбо стал третьим игроком в истории НБА после Рика Бэрри и Уилта Чемберлена, которому удалось достичь подобной статистической линейки и при этом проиграть в матче.
НБА - регулярный чемпионат
10 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
126 : 124
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 29, Матурин - 26, Тёрнер - 21, Хилд - 11, Браун - 11, Нембард - 10, Топпин - 7, Несмит - 6, Джексон - 3, Тайс - 2, Уокер, Макконнелл, Нвора, Смит, Шиппард
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 54, Миддлтон - 19, Бисли - 13, Портис - 11, Коннотон - 8, Пэйн - 7, Боучэмп - 5, Краудер - 5, Лопес - 2, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
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