Адетокунбо повторил статистическую линейку Бэрри и Чемберлена в проигранном матче НБА

Тяжёлый форвард, лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда проиграла со счётом 124:126.

Адетокунбо за 36 минут, проведённых на площадке, отметился 54 набранными очками (19 из 25 с игры, 16 из 18 штрафные), 12 подборами, тремя передачами и восемью потерями. Показатель «плюс-минус» греческого баскетболиста составил «+6».

Как сообщает аккаунт StatMuse в социальных сетях, Адетокунбо стал третьим игроком в истории НБА после Рика Бэрри и Уилта Чемберлена, которому удалось достичь подобной статистической линейки и при этом проиграть в матче.