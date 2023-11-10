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Игрок «Руны» Комиссаров пообещал побриться налысо в случае победы над УНИКСом

Игрок «Руны» Комиссаров пообещал побриться налысо в случае победы над УНИКСом
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Баскетболист московской «Руны» Илья Попов рассказал, что его напарник по команде Артём Комиссаров пообещал побриться налысо в случае победы над казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Очень крутая атмосфера, было классно, хотелось бы, чтобы в каждом городе получал такое удовольствие от игры в баскетбол.

Что касается игры, то Артём Комиссаров сказал, что если мы выиграем, то побреется налысо. Получается, у нас не оставалось выбора. Ждём видео, как он идёт в барбершоп и бреет свою голову», – приводит слова Попова «Матч ТВ».

Напомним, «Руна» вчера, 9 ноября, обыграла УНИКС со счётом 86:83, теперь баскетболисту придётся выполнять обещание.

Отметим, что «Руна» является дебютантом Единой лиги ВТБ. Команда после старта сезона идёт третьей в турнирной таблице, проиграв всего два матча из восьми.

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