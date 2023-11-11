28 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» обыграть «Бруклин»

Сегодня, 11 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 121:107.

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Бостона» Джейлен Браун. На его счету сегодня 28 очков и пять результативных передач. Также стоит отметить его партнёра по команде Джейсона Тейтума. Он оформил дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов.

В составе «Бруклина» стоит отметить защитника Лонни Уокера. Он завершил матч с 20 очками, семью подборами и четырьмя ассистами со скамейки запасных. Таким образом, «Селтикс» одержали шестую победу в сезоне при двух поражениях. «Нетс» потерпели пятое поражение в сезоне при четырёх победах.