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28 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» обыграть «Бруклин»

28 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» обыграть «Бруклин»
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Сегодня, 11 ноября, в Бостоне (США) на арене «Ти-Ди Гарден» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Бостон Селтикс» и «Бруклин Нетс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 121:107.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал игрок «Бостона» Джейлен Браун. На его счету сегодня 28 очков и пять результативных передач. Также стоит отметить его партнёра по команде Джейсона Тейтума. Он оформил дабл-дабл: 23 очка и 10 подборов.

В составе «Бруклина» стоит отметить защитника Лонни Уокера. Он завершил матч с 20 очками, семью подборами и четырьмя ассистами со скамейки запасных. Таким образом, «Селтикс» одержали шестую победу в сезоне при двух поражениях. «Нетс» потерпели пятое поражение в сезоне при четырёх победах.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
121 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Браун - 28, Тейтум - 23, Хозер - 15, Холидэй - 13, Притчард - 13, Уайт - 11, Порзингис - 9, Корнет - 7, Бриссетт - 2, Бэнтон, Михайлюк, Стивенс
Бруклин Нетс: Уокер - 20, Смит - 14, Уотфорд - 14, Бриджес - 12, Динвидди - 12, Джонсон - 11, Финни-Смит - 9, Джайлс - 7, Шарп - 5, О'Нил - 3, Брукс
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