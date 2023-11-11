Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Клипперс» с Джеймсом Харденом резко опустились в рейтингах нападения и защиты

«Клипперс» с Джеймсом Харденом резко опустились в рейтингах нападения и защиты
Аудио-версия:
Комментарии

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда проиграла со счётом 126:144.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Как отмечает портал StatMuse, с приходом Хардена «парусники» на данный момент занимают 25-е место в рейтинге нападения. До прихода 34-летнего баскетболиста «Клипперс» находились на пятой строчке. Аналогично с защитным рейтингом: 28-е место сейчас, ранее — четвёртое.

Разыгрывающий, в свою очередь, сегодня в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав 14 очков (три из шести с игры, где два из трёх — трёхочковые), сделав пять подборов, три результативные передачи и два перехвата. На счету Хардена также две потери. Показатель «плюс-минус» Джеймса составил «-6».

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Ирвинг - 27, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Джонс - 11, Пауэлл - 9, Экзам - 8, Лайвли - 6, Карри - 5, Грин - 3, Уильямс - 2, Проспер - 1, Холмс, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Хиланд - 17, Уэстбрук - 14, Харден - 14, Зубац - 12, Мэнн - 11, Диабате - 11, Джордж - 8, Браун - 7, Коффи - 6, Такер, Пауэлл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android