«Клипперс» с Джеймсом Харденом резко опустились в рейтингах нападения и защиты

Новоиспечённый разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс», в котором его команда проиграла со счётом 126:144.

Как отмечает портал StatMuse, с приходом Хардена «парусники» на данный момент занимают 25-е место в рейтинге нападения. До прихода 34-летнего баскетболиста «Клипперс» находились на пятой строчке. Аналогично с защитным рейтингом: 28-е место сейчас, ранее — четвёртое.

Разыгрывающий, в свою очередь, сегодня в общей сложности провёл на площадке 29 минут, набрав 14 очков (три из шести с игры, где два из трёх — трёхочковые), сделав пять подборов, три результативные передачи и два перехвата. На счету Хардена также две потери. Показатель «плюс-минус» Джеймса составил «-6».