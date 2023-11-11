Виктор Вембаньяма повторил клубное достижение новичка Тима Данкана 25-летней давности

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда проиграла со счётом 110:117.

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 29 очков (12 из 21 с игры, где три из семи — трёхочковые), сделав девять подборов, четыре результативные передачи и четыре блок-шота. Показатель «плюс-минус» 19-летнего баскетболиста составил «+3».

Как сообщает аккаунт ESPN Stats & Info в социальных сетях, Вембаньяма таким образом становится первым новичком клуба с 1998 года с 25+ очками и 4+ блок-шотами за встречу. Ранее это удавалось пятикратному чемпиону НБА Тиму Данкану.