«Лейкерс» переиграли «Финикс», Леброн Джеймс набрал 32 очка, а Кевин Дюрант — 38

Сегодня, 11 ноября, в Финиксе (США) состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге победу одержали гости со счётом 122:119.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 38 очков. Также стоит отметить новоиспечённого защитника команды Брэдли Била. В его активе 24 очка и четыре подбора. Близок к трипл-даблу был боснийский центровой Юсуф Нуркич: 14 очков, девять подборов и семь передач.

В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал форвард Леброн Джеймс — 32. К ним он прибавил 11 подборов и шесть результативных передач. Также стоит отметить бигмена «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвиса. Сегодня он отметился дабл-даблом: 18 очков и 11 подборов.