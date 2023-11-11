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«Лейкерс» переиграли «Финикс», Леброн Джеймс набрал 32 очка, а Кевин Дюрант — 38

«Лейкерс» переиграли «Финикс», Леброн Джеймс набрал 32 очка, а Кевин Дюрант — 38
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Сегодня, 11 ноября, в Финиксе (США) состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». В итоге победу одержали гости со счётом 122:119.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Кевин Дюрант. На его счету 38 очков. Также стоит отметить новоиспечённого защитника команды Брэдли Била. В его активе 24 очка и четыре подбора. Близок к трипл-даблу был боснийский центровой Юсуф Нуркич: 14 очков, девять подборов и семь передач.

В составе «Лейкерс» больше всего очков набрал форвард Леброн Джеймс — 32. К ним он прибавил 11 подборов и шесть результативных передач. Также стоит отметить бигмена «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвиса. Сегодня он отметился дабл-даблом: 18 очков и 11 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 38, Бил - 24, Нуркич - 14, Гордон - 13, Бэйтс-Диоп - 11, Аллен - 9, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги - 2, Ойбанкс - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 19, Дэвис - 18, Реддиш - 17, Ривз - 15, Принс - 7, Хатимура - 7, Вуд - 5, Хэйс - 2, Худ-Скифино, Кристи, Льюис
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