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Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения для новичков в истории НБА

Виктор Вембаньяма стал автором уникального достижения для новичков в истории НБА
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Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз», в котором его команда проиграла со счётом 110:117.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Вембаньяма в общей сложности провёл на площадке 35 минут, набрав суммарно 29 очков (12 из 21 с игры, где три из семи — трёхочковые), сделав девять подборов, четыре результативные передачи и четыре блок-шота. Показатель «плюс-минус» 19-летнего баскетболиста составил «+3».

Как сообщает портал StatMuse, Вембаньяма, таким образом, стал первым новичком в истории НБА с подобной статистической линейкой за встречу — «29+9+4+4+» и три трёхочковых попадания.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
110 : 117
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 29, Васселл - 29, Сохан - 14, Коллинс - 11, Джонс - 8, Джонсон - 6, Брэнэм - 6, Макдермотт - 3, Осман - 2, Бэсси - 2, Грэм, Уэсли, Барлоу, Шампани, Мамукелашвили
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 29, Эдвардс - 28, Конли - 11, Гобер - 11, Макдэниелс - 10, Александер-Уолкер - 9, Рид - 7, Андерсон - 6, Милтон - 6, Майнотт, Никс, Браун
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