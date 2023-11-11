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Ману Джинобили: всё ещё удивлён, что не играю в баскетбол

Ману Джинобили: всё ещё удивлён, что не играю в баскетбол
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Четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили рассказал, что ему ещё трудно смириться с тем фактом, что он не играет в баскетбол.

«На самом деле я всё ещё удивлён, что не играю в баскетбол. Я играю в падел, в теннис, я езжу на велосипеде. Я сделал уже достаточно, отдал этому виду спорта всё, что у меня было. Теперь я хочу заниматься другими вещами. Мне очень повезло — я играл почти до 41 года.

Есть баскетболисты, которые получают травмы, или у них нет хорошей ситуации для того, чтобы продолжать играть. Они уходят из-за чего-то, но потом не знают, как себя где-то использовать. В моём случае я был опустошённым.

В 41 год я каждый сезон выходил с командой в плей-офф. Национальная команда, Олимпийские игры, чемпионат мира — всё. Я делал всё для команд и даже больше», — сказал Джинобили в беседе с Тони Паркером на шоу Skweek.

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