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Джоэл Эмбиид повторил достижение Адетокунбо, Казинса, Бэйлора и Уэста на старте сезона НБА

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в матче с «Детройт Пистонс» повторил достижения тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркуса Казинса, Элджина Бэйлора и Джерри Уэста.

29-летний Эмбиид стал пятым игроком в истории НБА, который набирал в среднем по 30 очков, делал 10 подборов и отдавал пять передач в первых восьми играх регулярного чемпионата.

Отметим, что Адетокунбо дважды отмечался подобным статистическим рекордом: в сезоне-2017/2018 и 2022/2023. Казинсу достижение покорилось в сезоне-2017/2018, Бэйлору — 1968/1969, Уэсту — 1961/1962.

Напомним, «Филадельфия» с Эмбиидом возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024. Команда победила в семи матчах из восьми.