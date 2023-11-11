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Джоэл Эмбиид повторил достижение Адетокунбо, Казинса, Бэйлора и Уэста на старте сезона НБА

Джоэл Эмбиид повторил достижение Адетокунбо, Казинса, Бэйлора и Уэста на старте сезона НБА
Джоэл Эмбиид
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Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в матче с «Детройт Пистонс» повторил достижения тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Демаркуса Казинса, Элджина Бэйлора и Джерри Уэста.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

29-летний Эмбиид стал пятым игроком в истории НБА, который набирал в среднем по 30 очков, делал 10 подборов и отдавал пять передач в первых восьми играх регулярного чемпионата.

Отметим, что Адетокунбо дважды отмечался подобным статистическим рекордом: в сезоне-2017/2018 и 2022/2023. Казинсу достижение покорилось в сезоне-2017/2018, Бэйлору — 1968/1969, Уэсту — 1961/1962.

Напомним, «Филадельфия» с Эмбиидом возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции регулярного чемпионата НБА сезона-2023/2024. Команда победила в семи матчах из восьми.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
106 : 114
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Детройт Пистонс: Хейз - 23, Каннингем - 21, Томпсон - 12, Умуде - 10, Стюарт - 10, Сассер - 9, Уайзмен - 6, Багли III - 6, Роден - 5, Дюрен - 4, Казалон, Айви, Нокс
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 29, Харрис - 24, Мелтон - 10, Убре - 8, Ковингтон - 3, Батюм - 3, Спрингер - 2, Рид - 2, Мартин, Моррис, Бамба, Беверли, Хаус, Коркмаз
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